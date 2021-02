  Weg damit in den Sperrbezirk

Skandal! Einst sang die Spider Murphy Gang: „Ja, Rosi hat ein Telefon, auch ich hab ihre Nummer schon, unter zwounddreißig sechzehn acht herrscht Konjunktur die ganze Nacht. . .“ Medial gut vernetzt also, die Rosi. Rosis Nachfolgerinnen nutzen nun zeitgemäß ein Smartphone und, natürlich, das Soziale Netzwerk Instagram. Wohlgemerkt: Echte Prostituierte sind die Rosis gar nicht. Sondern programmierte Spam-Schreiber, die Aufmerksamkeit für Profile generieren wollen, die wiederum Aufmerksamkeit für Webseiten generieren wollen, die wiederum Einnahmen generieren wollen.

AdUnit urban-intext1

Die Roboter-Prostituierten tippen unablässig in die Kommentarspalten von Beiträgen bekannter Online-Profile: „Gibt es hier irgendwelche einsamen Männer?“ Dazu ein Kuss-Smiley. Oder: „Ich brauche etwas hartes und langlebliges“ (sic!). Dazu ein Auberginen-Emoji. Oder sie laden unaufgefordert in Gruppen ein und posten Links. Kurzum: Sie spammen einen zu. Da hilft nur eins: Die unechten Profile regelmäßig blockieren und so in den digitalen Sperrbezirk schieben.

Es mag nervig sein, sich sinnlose Anzüglichkeiten durchlesen zu müssen. Aber zugegebenermaßen: Spam trudelt lautlos ein und ist schnell abgehandelt. Da stelle man sich doch vor, man hat 1981 die Telefonnummer zwounddreißig sechzehn acht – und muss sich mit Anzüglichkeiten von ganz realen Scherzkeksen abmühen. Julia Brinkmann