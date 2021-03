Drei Baguette Abstand, bitte“ - so lautet eine sehr anschauliche aktuelle Ermahnung vor der Essensausgabe unserer Kantine. Schließlich können mit Baguette so ziemlich alle etwas anfangen und haben klare Vorstellungen davon auch bezüglich der Länge. Und auch wenn hierzulande längst schmackhafte Exemplare der Backware erhältlich sind, so wissen doch trotzdem hoffentlich alle noch, dass der

...