Warum eine Vergessenskultur wichtig für den fröhlichen Menschen ist

Auch Friedrich Nietzsche sah im Erinnern den Grund dafür, dass der Mensch nicht unbeschwert fröhlich sein kann. Kühe und Kinder seien so leicht, weil sie die Last der Erinnerungen (noch) nicht zu tragen hätten. Wie schließen uns ans Vergessen an.