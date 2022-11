Warnung vor den Satanisten

Soll man nun weinen oder vielmehr lachen? Kaum zu glauben jedenfalls, was man in Russland zu glauben bereit scheint – oder meint, zu glauben vorgeben zu müssen. Andernorts weiß man schließlich längst, dass Machthaber Putin und die Seinen auf waschechte Lügen setzen, um die Regierung der Ukraine und die westliche Welt in schlechtem Licht erscheinen zu lassen. Ab und an erklärt Herr Putin

...