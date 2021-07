Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung.“ So hieß mal ein freundlicher Gute- Laune-Kitsch-Film mit noch kitschigerer James-Last-Musik. Schon im Frottee-Schlafanzug mit stets leichtem Hochwasserbein fand man, dass das Quatsch ist, was diese Familie Glücklich da gut gelaunt und bildschön der Fernsehnation ab 1968 zig mal jährlich zum Besten gab. Der Sohn des Hauses hieß Gaylord. Was für

...