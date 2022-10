Erst neulich war hier die Rede von deutsch-französischer Freundschaft, also den Unterschieden in sprachlicher Hinsicht. Es ging darum, wie unterschiedlich Deutsche und Franzosen – trotz großer räumlicher Nähe – ihre Sprichworte und Redensarten gestalten. Keine Angst, man will sich weder wiederholen noch Sie langweilen, aber – wie Komiker Otto sagen würde – „Einen hab ich noch!“

Man

...