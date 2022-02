Tische nehmen im Leben eine zentrale Stellung ein. Man arbeitet am Schreib-, isst am Ess- und schaut fern am Fernsehtisch, wobei die wichtigste Funktion über die Zeiten hinweg sicher der zweite hatte. „Der Tisch, an dem man isst, ist mehr als ein Tisch“, sagt eine gute Mutter in einem Theaterstück. Weil Möbelstück und Nahrung so viel verbindet, heißt das von stets vorrätigem Essen erzählende

...