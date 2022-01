Man stelle sich vor, ein Bankangestellter, sagen wir in Frankfurt, würde sagen: „Chef, morgen und die nächsten Tage gehe ich in die verschiedenen Teile der ,Orestie’ des Aischylos und komme deshalb nicht zur Arbeit“ – das Theater fände allenfalls in der Personalabteilung statt.

Und doch war im antiken Griechenland ein reinigender Schauspielbesuch höchste Arbeitgeberpflicht. Das waren

...