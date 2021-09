Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten – so hat der Philosoph Jean-Jacques Rousseau formuliert. In einer freien Gesellschaft wie der unseren ist Freiheit naturgemäß ein hohes Gut. Wir hoffen, einen freien Willen zu haben oder uns wenigstens frei entscheiden zu können. Eine zuletzt noch einflussreicher gewordene politische Partei apostrophiert sich auch der üblichen

...