Gemäß der bekannten griffig-bildhaften Sprache aus Western oder Gangsterfilmen ist ein „Schießeisen“ eine Pistole oder ein Revolver, was sich eigentlich von selbst erschließt. Nicht ganz so naheliegend ist, warum Polizisten auch dann„Bullen“ heißen, wenn sie keine Schwergewichte sind – oder warum „Schnee“ in unzähligen Filmen für die Droge Kokain steht. Ob es schlicht in entsprechenden Milieus

...