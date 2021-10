Der Deutsche und sein Garten, das ist eine ganz besonders innige Beziehung. Sie erinnert an einen amerikanischen Cartoon, in dem ein Rentnerehepaar zu sehen ist, das in seiner eingezäunten Grünanlage sitzt. Drumherum wuchert und wächst es wie im Dschungel. In der abgegrenzten Kulturfläche herrscht dagegen Zucht und Ordnung, alle Beete sind wie mit dem Lineal gezogen. Sagt der Mann zu seiner

...