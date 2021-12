Sag mir du!

Hildegard, sagen Sie jetzt nichts!“ Niemand konnte so herrlich Witze über peinlich-steife Begegnungen machen wie Altmeister Vicco von Bülow alias Loriot. Wenngleich es über ihn viel Gutes zu sagen gäbe – weder von ihm, noch der Nudel, noch der Ente soll heute hier die Rede sein. Bleiben wir bei unbeholfenen Situationen, da gibt es genug zu berichten. „Mögen Sie du zu mir sagen?“ Das vertraute du ist ja längst nicht nur in schwedischen Einrichtungshäusern allgemeinverbindlich. Mittlerweile gehört es auch in den konservativsten Wirtschaftszweigen als angeblich teamgeistfördernde Identitätsmaßnahme zum guten Ton. Apropos: „Der gute Ton“ hieß ein moderner, naja, zumindest damals moderner Knigge für jedermann und jede Frau. Wer das Buch, so etwas wurde damals von wohlmeinenden Tanten noch an junge Menschen verschenkt, zu gründlich las, hat heute Probleme. Dass der Ältere dem Jüngeren das Du anbieten muss, ist sicherlich noch richtig und auch meist bekannt. Daneben gab es aber auch die Regel, dass Herren den Damen eigentlich nie das (vielleicht dann doch zu vertrauliche wirkende) Du anbieten dürften, um beidseitig nicht in Schlüpfrigkeitsverdacht zu gelangen. Um eben genau solche jovial-altväterlichen und gleichwohl herablassenden Sachen wie etwa die mit „Kohls Mädchen“ zu vermeiden, war das Du zwischen jüngeren Damen und älteren Herren in der Regel tabu, bei Gleichaltrigen hingegen mussten demnach die Damen die Initiative ergreifen. Lange her. Gespräche mit jüngeren Kolleginen zeigen: Es kommt zu ungewollten Duzangebotsverzögerungen, weil sie auf den Älteren, er auf den weiblichen Vortritt wartet. Wie hieß das früher so kurios? „Schönheit vor Alter!“ Ach, oh je! Ralf-Carl Langhals

