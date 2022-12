HANDOUT - 12.07.2021, ---: Die Schauspieler Edward Norton als Miles (l-r), Madelyn Cline als Whiskey und Daniel Craig als Detective Benoit Blanc in einer Szene aus «Glass Onion: A Knives Out Mistery» (undatiert). Ab 23.12.2022 ist der starbesetzte Krimi beim Streamingdienst Netflix zu sehen. (zu dpa «Krimifortsetzung mit Urlaubsflair: Daniel Craig in «Glass Onion») Foto: John Wilson/Netflix/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++