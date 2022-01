Lisa, er hat mir in seiner letzten Nachricht keinen Emoji geschickt. Ich glaub‘, der will mit mir Schluss machen! :-(“ Tja, es geht doch nichts über die gute alte Face-to-face-Kommunikation. Dann wüsste sie jetzt nämlich, woran sie ist. Gut möglich, dass sie nicht die Erste ist, der ein (fehlender) Smiley in einer Textnachricht zum Verhängnis wird und die Beziehung vorzeitig beendet. Aber eigentlich ist die Kommunikation über Social Media doch echt von Vorteil. Ich meine, man muss keine lästigen Gespräche am Telefon mehr führen und den Leuten auch nicht frisch geduscht gegenübertreten. Es ist doch so viel praktischer, einen Smiley zu schicken, anstatt dem Gegenüber einen ellenlangen Vortrag zu halten. Da spart man sich so viel Zeit, die man anderweitig investieren kann. Einfach mal schnell das Smartphone schnappen und in der Jogginghose auf die Couch lümmeln, Emoji versenden – fertig! Aber nein, manche Leute kommen ja mit dieser Art von Kommunikation nicht klar. So viele Dinge könnte man jemandem auch gar nicht ins Gesicht sagen – denen das auf Social Media zu schreiben ist doch viel entspannter. Allerdings wird bei reiner Social Media-Kommunikation auch der berühmte Satz „Den kann ich nicht riechen!“ wohl komplett in der Versenkung verschwinden. Es sei denn, es wird in Zukunft eine Geruchsapp erfunden, die auch das ermöglicht.

Sicher haben die Kontaktbeschränkungen in der Pandemie dazu geführt, dass wir noch mehr über Social Media kommunizieren, aber eine Alternative könnte auch das traditionelle Telefonieren sein. Oma würde sich freuen. LOL. Annika Wagmann

