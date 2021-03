  Monat mit Muschel

Manchmal kommen sie einem ja einfach so in den Sinn, die Gedanken, die einen nach Weiterflug irritiert zurücklassen. Keine quälenden, finsteren, zu Wohl und Weh des eigenen Daseins oder Leib und Leben der eigenen Nächsten betreffend sind gemeint. Auch nicht die Gedankenwolken, die sorgenvoll nicht nur die eigenen Neuronen, sondern großspurig – sozusagen im 5G-Format – das große Ganze, Gerechtigkeit, Glauben, Gemeinschaft, Genderdebatte oder gar den Weltfrieden umkreisen. Nein, gemeint sind eher die kleinen wunderlichen und gleichsam kuriosen Überlegungen, deren Nachklang einen irritiert.

Neulich, bei der Fahrt zum Supermarkt, kommt Lust auf Miesmuscheln auf. Weißbrot, Aioli, Weißwein, fertig ist die Laube – und lecker ist es auch. Ist denn Muschelzeit? Haben wir einen Monat mit R? Nur dann dürfe man sie essen, heißt oder hieß es, als ich dereinst anfing, sie zu lieben. Von Mai bis August also nicht. Warum eigentlich nicht? Egal! Wir haben März, da ist eines drin, ein R. Bevor alte Überlegungen zu einstigen Problemen zu Kühlung, Transport und (wie ich erst jetzt weiß) giftiger Algenblüte im Hirn Raum greifen, schiebt sich eine Frage eben jener beschriebenen Spezies nach vorne durch die Stirnlappen: Ob die Monate mit R, also September bis April vielleicht nur deshalb ein R im Namen haben, weil man da schon – oder noch frieren – kann, also Brrrrr wie etwa im sonst besonders kalten Febrrruarrr? So ein Schwachsinn! Wie kann einem nur solch ein Käse ins Hirn kommen, wo doch besser die Muschel in den Topf soll! Denke ich – und biege auf den Parkplatz ein im Muschelmonat März. Ralf-Carl Langhals