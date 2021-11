Nein, an dieser Stelle geht es heute einmal nicht um die Vergänglichkeit des Menschen. Vielmehr um die der von ihm hergestellten Produkte. Der Anlass ist die Entdeckung eines alten Maya-Kanus, das dieser Tage in Mexiko gefunden wurde. Das Boot, 1,60 Meter lang und 80 Zentimeter breit, lag in einem Erdloch. Es befand sich in gutem Zustand, Forscher schätzten sein Alter – auf über 1000

...