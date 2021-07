Das ist ein Leben! Neulich drei Stunden in der Pizzeria beim Mittagstisch getafelt, tags drauf vier Stunden im Café gechillt. Und gestern Abend fast acht Stunden im Biergarten alle Sinne bedient. Das ist wohl die Lust am Leben, wie sie SPD-Chefvirologe Karl Lauterbach im Duett mit Comedy-Star Carolin Kebekus in „La Vida sin Corona (Der Sommer wird gut)“ besingt.

Der Haken dabei: Der

...