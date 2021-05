Lass uns was Exzessives machen, sagt mein Freund Tore ganz aufgeregt. Er ist ja gerade voll polyamor drauf. Er will alle. Er will alles. Ich überlege und denke, nun ja, an Bischof Georg Bätzing. Atem bedeute Leben, schreibt der ja nebenan. „Atmen schafft Freiheit. Atmen gibt Energie und stiftet Gemeinschaft“, sagt er. Atmung ermögliche ja auch alles andere: „Denken, Wahrnehmen, Fühlen,

...