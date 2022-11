Kurt Vonneguts Humor

Der Humor von US-Schriftsteller Kurt Vonnegut ist unbezahlbar. Kurz vor seinem Tod im April 2007 kündigte er im Interview mit dem Magazin „Rolling Stone“ an, er werde den Tabakhersteller Brown & Williamson verklagen, dessen Pall Mall-Zigaretten er seit frühsten Teenager-Tagen rauche. Und zwar wegen irreführender Werbung. Seine Begründung: „Weil ich 83 Jahre alt bin. Diese verlogenen Bastarde! Auf der Packung haben Brown & Williamson versprochen, mich umzubringen.“ Nun, um seinen sardonischen Humor aufzunehmen: Immerhin hat es „Pall Mall“ geschafft, dass der brillante Autor teilweise satirischer Science-Fiction-Romane seinen 100. Geburtstag am 11. November nicht erleben muss. Denn angesichts der aktuellen Weltlage würde womöglich sogar Vonnegut der Humor vergehen. Und das hat nicht mal die Zeit in deutscher Kriegsgefangenschaft geschafft, bei der als 22-Jähriger vom 13. bis 15. Februar 1945 die verheerenden Luftangriffe auf Dresden im Keller unter einem Schlachthof überlebte.

Das gewaltige Trauma verarbeitete er trotz mehr als 20 Jahren Schreib- und Erinnerungsarbeit meisterhaft in seinem noch heute populärsten und lesenswerten Roman „Slaughterhouse Five“ (1969, auf Deutsch: „Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug“). In Zeiten bombardierter Großstädte in Europa ein ähnlich schwerer Stoff wie „Im Westen nichts Neues“ vom Deutschen Erich Maria Remarque. Wer sich solcher Lektüre eher behutsam annähern möchte, dem haben es zwei Comic-Macher leicht gemacht: Autor Ryan North und Zeichner Albert Monteys schaffen es in ihrer vor kurzem veröffentlichten Graphic Novel „Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug“(Cross Cult Verlag, 192 Seiten, 32 Euro) meisterhaft und kunstvoll, den literarischen Klassiker in ihr Genre zu übertragen. Fast gelingt es ihnen noch besser, das Reisen des US-Soldaten, Familienvaters und Optikers Billy Pilgrim zwischen Zeit und Raum plastisch zu machen. Vonnegut hätte zumindest daran seinen Spaß. Jörg-Peter Klotz