Kalt und warm

Da sich der Spätherbst nun nicht mehr nur kalendarisch, sondern auch in tiefen Temperaturen bemerkbar macht, fallen jene Zeitgenossen besonders auf, die weiterhin ihre sportlichen Aktivitäten im Freien in spärlicher, kurzer Kleidung verrichten. Angesichts weiterer Zeichen der Zeit, die Energie- und Klimafragen nach vorne befördern, begrüßen wir solches Tun, sofern sich die Menschen dadurch abhärten und für gute Durchblutung sorgen. Dann lässt sich nämlich ordentlich Heizenergie einsparen. Falls sie ihren Kältespaß aber durch umso längere warme Duschbäder kompensieren, lehnen wir das rundweg ab.

Kalt duschen und also Warmwasser sparen ist in jedem Fall das Gebot der Stunde. Jedes Mittel, das dazu beiträgt, kommt gerade recht; jedes andere, das davon abhält, bleibt abzulehnen. Um dem Einsparziel näherzukommen, sind auch psychologische Motivationen zu bedenken. Das Wort „Warmduscher“ gilt es noch negativer als aktuell zu besetzen, und die Wortfelder „kalt“ und „Kälte“ gilt es umzudeuten und positiv zu konnotieren. Beim Blindekuhspiel soll es künftig „kalt“ heißen, wenn sich der Suchende einem Ziel nähert, und „warm“, wenn er sich entfernt. Einsparziele sind mit noch mehr Anreizen zu versehen; Günter Jauch sollte dazu ein Millionen-Quiz moderieren. Und am zuletzt in der allgemeinen Achtung gesunkenen Automobil darf man sich nun ein Beispiel nehmen. Waren nicht stets die Exemplare besonders anerkannt, die auch bei Minustemperaturen problemlos angesprungen sind und leicht auf Touren kamen? Entsprechend funktionstüchtige Menschen braucht es jetzt, die aber bestenfalls ganz ohne Auto klarkommen. Und erhitzen Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, bloß nicht wegen solcher oder ähnlicher Gebote. Kaltblütigkeit bleibt vielmehr gerade jetzt das Gebot der Stunde. Thomas Groß