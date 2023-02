Im Westen wirklich nichts Neues

Regisseur Edward Berger und sein Filmteam von „Im Westen nichts Neues“ haben ja enormes Glück im Unglück. Der für Oscar-Nominierungen unerlässliche Pro-Forma-Kinostart im September 2022 war überschattet von der Pandemie-Müdigkeit. Das Gemüt noch zusätzlich mit dem sinnlosen Elend des Ersten Weltkriegs belasten – bitte nicht! Ähnlich ging es selbst altgedienten Abonnenten beim Start auf Netflix nur einen Monat später. Spätestens nach Beginn des Ukraine-Kriegs war zumindest in meinem Umfeld das letzte Interesse, diesen Film zu schauen, schlagartig erloschen.

Dann passierte Historisches: Es hagelte neun Oscar-Nominierungen für die Verfilmung von Erich Maria Remarques Millionenseller aus dem Jahr 1929, der schon 1930 in Hollywood für die Leinwand adaptiert und mit dem Oscar ausgezeichnet worden war. Im Rekordregen der Nominierungen findet sich die erste einer ausschließlich deutschen Produktion in der Königskategorie „Bester Film“. Was für nicht-englischsprachige Filme erst seit 2020 möglich ist. – woraufhin das südkoreanische „Parasite“ prompt gewann.

Wie jetzt die Chancen stehen? Schwer zu sagen. Aber welcher Film passt besser in die Zeit? Und die Filmwelt schätzt es erfahrungsgemäß, wenn die Deutschen sich mit ihrer Vergangenheit abmühen – mit anderen Themen und Genres gibt es zumindest in Hollywood kaum einen Blumentopf zu gewinnen. Außer in den Technik- und Ausstattungskategorien, in denen die insgesamt dritte „Im Westen nichts Neues“-Verfilmung sechs Chancen hat.

Genau das hat mich jetzt allem Widerwillen zum Trotz bewegt, ihn doch einmal anzuklicken. Leicht angeschoben von Netflix, deren Macher völlig zu Recht mit ihrer stolzen Bilanz bei den aktuellen Oscar-Nominierungen auf einer eigenen Seite renommierten. Und klar, wie schon im Roman wird es nach kurzer Kriegseuphorie der jugendlichen Protagonisten schnell hart, brutal und unfassbar sinnlos. Das Zuschauen tut nicht ganz so weh wie bei Mel Gibsons „Passion Christi“, aber fast. Tauscht man die Empathie- gegen eine auf Technik konzentrierte Kritiker-Brille, ist klar: Selten hat eine deutsche Produktion so gut ausgesehen und geklungen. Inhaltlich muss man sich den bisherigen Kritiken aber anschließen: Im Vergleich zu den Vorgängerfilmen gibt es tatsächlich nichts Neues an der Westfront. Aber was sollte das auch sein? Jörg-Peter Klotz