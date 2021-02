  Herzlichen Glückwunsch!

2021 hat ja schon jetzt, kaum ist es kalendarisch angebrochen, Vorteile. Allein schon den, dass es numerisch signalisiert, 2020 überwunden, hinter sich gelassen zu haben. Die Null war wirklich nix, wie wir wissen, jetzt geht es los, hier ist die Eins. In ihr liegt Hoffnung. Kein Neujahrsredner, Pfarrer oder Kabarettist, der diesen der Ziffer innewohnende Zauber des Neuanfangs nicht berücksichtigt hätte. Und wie immer werden die wenigstens ohne den Verweis auf Hermann Hesses wunderbares, aber (vor allem bei Beerdigungen von agnostischen, atheistischen und ähnlich anspruchsvoll bekenntnislosen Trauerrednern) zu Tode zitiertes Gedicht „Stufen“ auskommen. Sei’s drum. Eine bisher nicht bedachte Qualität des just angebrochenen Jahres liegt weniger in der mehr oder weniger gleichbleibenden Zahl seiner Geburtstagskinder, als vielmehr in der subjektiven Auswahl von Jubilaren und deren runden Wiegenfesten. Vielmehr als die anstehenden Gedenktage alter Männer, die in diesem Jahr – so sie denn noch lebten – 100 werden würden, also etwa Peter Ustinov, Charles Bronson, Max Frisch oder Joseph Beuys, freuen einen die Geburtstage poppiger Mädchen, die sie nun definitiv nicht mehr sind: Im Laufe dieses wunderbaren Jahres werden nämlich sowohl die Pop-Diven Britney Spears und Beyoncé als auch Hotelerbin Paris Hilton satte vierzig. Eine gute Nachricht, zumindest kalendarisch ist damit für sie die Phase der Berufsjugendlichen abgeschlossen. Glitzer und Glamour wird sie weiter umgeben, es sei ihnen gegönnt. Sie „Ü 40“ zu wissen, ist …, sagen wir mal, beruhigend. Ralf-Carl Langhals