Wenn es nicht so tragisch und mit tödlichen Konsequenzen für ein ganzes Land verbunden wäre, könnte man sich über das, was da gerade im politischen Berlin passiert, diebisch amüsieren. Kann man selbstredend nicht. Doch das Bild, das die Verantwortlichen nach dem Debakel des Westens in Afghanistan bieten, offenbart menschliche Unzulänglichkeiten, die einen als Betrachter an jeglicher Reife

...