Groß und klein

Es ist schon merkwürdig, wie manche Dinge ihre Größe ändern. Während Wohnungen zusehends kleiner geraten, werden unsere Fortbewegungsmittel immer ausladender. Wer noch mit dem Auto unterwegs ist, kommt sich mit einem durchschnittlichen Fünftürer mitunter wie ein Zwerg vor – angesichts all der Riesen-SUVs, die gefühlt irgendwann die Ausmaße einer mobilen mittleren Drei-Zimmer-Wohnung annehmen. Die Zeiten, als fahrbare Untersätze noch Käfer, Ente, Knutschkugel oder Topolino (Mäuschen) genannt wurden, sind längst vorbei. Heute könnten die PS-Boliden eher die Namen deutscher Panzer tragen: Nashorn, Panther oder Tiger.

Aber auch benzinfreie Vehikel nehmen immer mehr Raum ein. In den Transportboxen von Lastenrädern findet heute locker eine ganze Handballmannschaft Platz. Oder wahlweise eine Deutsche Dogge. Kaum zu glauben, dass so ein Drahtesel vor 130 Jahren als fragiles Einrad auf dem Straßenpflaster ein geeignetes Biotop fand. Oder dass Klappräder in den 1970ern noch ein gern genutztes Fortbewegungsmittel waren. Die Messlatte in Sachen Größe setzt aber der Brontosaurier unter den Lastenrädern: das Cargo Bike aus Hamburg. Ein wahres Ungetüm: 6,50 Meter lang, sagenhafte 230 Kilo schwer und 500 Kilo maximale Ladungslast. Es kommt halt doch auf die Größe an. Georg Spindler