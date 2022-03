An dieser Stelle soll, wenn auch zugegebenermaßen mit einer leichten Verspätung, an ein Jubiläum erinnert werden, das vor zwei Jahren an vielen unter uns Zeitgenossen (die Zeitgenossinnen denken wir dabei selbstverständlich mit) spurlos und erinnerungsmüde vorbeiglitt. Wer wie wir 1960 schon zur Schar jugendlicher Kinogänger zählte, wer damals von seinem Deutschlehrer mit Klassikern getriezt

...