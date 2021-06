Na, da haben die Damen und Herren aber mal wieder ordentlich in die Harfe gegriffen. Wurde schließlich auch Zeit, nachdem die sogenannte fünfte Jahres-, also Fasnachtszeit in diesem Pandemiejahr nur auf sehr kleiner Sparflamme (Stichwort Internet) köcheln durfte. Nun blicken jedenfalls die Mainzer Narren schon auf die kommende Saison voraus und haben aus sagenhaften 500 Vorschlägen per

...