Ewige Jugend?

Nichts hält ewig. Das wissen wir unter anderem vom schönen Narziss, dessen beklagenswertes Schicksal uns einst -- der gute alte - Ovid in seinen Metamorphosen schilderte. Schön war Narziss und 16 Jahre jung, als er starb. So schön, dass er sich an seinem Spiegelbild in den Wassern einer Quelle nicht satt sehen konnte, der geliebten Gestalt ein längeres Dasein als seinem eigenen wünschte.

...