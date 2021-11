Man stelle sich vor, in einem Dorf nahe am Wald zu leben, in dem vor einigen Tagen ein Feuer ausgebrochen ist. Nun droht es, auf die Gemeinde überzugreifen. Was passiert? Der Bürgermeister hat eine Gemeinderatssitzung anberaumt, um die nötigen Maßnahmen zu erörtern - in einer Woche. Warum der Aufschub, wird gefragt. Die Gemeinderäte sollen genug Zeit haben, sich mit der Situation vertraut zu

...