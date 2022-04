Dolce far niente ? Das war einmal! Spätestens als wir Deutschen Italien als Reiseland über die Lektüre mancher Werke der Herren Winckelmann, Goethe, Seume oder Hesse kennenlernten - zu schweigen von Montaignes Tagebucheintragungen und manchen Prosatexten des ADAC -, spätestens also nach dem Studium all dieser anregenden Reisebeschreibungen war für uns klar: Italien muss es sein, immer wieder,

...