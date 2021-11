Es war in den 1970ern, da bot die Blödelsendung „Klimbim“ den folgenden Sketch: Ein dunkel gekleideter unrasierter Westerntyp betritt den Stadtbus und sagt auf die Frage nach dem Geld für den Fahrausweis bedrohlich: „Django zahlt heute nicht!“ Dann dreht er sich zum Fahrgastraum um und zieht den Colt, woraufhin die Schar der Mitfahrer in Deckung geht. Die Szene wiederholt sich. Schließlich fragt der Fahrer mit zittriger Stimme: „Und warum zahlt Django nicht?“ Darauf er, lässig und abgeklärt: „Django hat ’ne Monatskarte.“

Nun, der Witz ist durchsichtig: Django, Westernheld und Titelfigur eines Films von 1966, der gleichnamige oder ähnlich benannte Nachahmer fand, war der Inbegriff eines Westerntypen, der nur nach eigenem Gesetz lebt, unerbittlich Rache nimmt und überall bekannt war – und der sich im Sketch dann doch als regelkonform erweist. Für die in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre populär gewordenen Italo-Western stehen vor allem zwei Regisseure und Filmreihen als Inbegriff: Sergio Leone schuf außer dem singulären „Spiel mir das Lied vom Tod“ seine Dollar-Trilogie (mit Clint Eastwood), und Sergio Corbucci drehte zunächst und vor allem den übrigens sozialkritischen „Django“.

Wie lange das schon her ist, sieht man auch daran, dass „Django“-Darsteller Franco Nero soeben 80 Jahre alt wurde. Mit 25 verkörperte er den Rächer, was für ihn den internationalen Durchbruch bedeutete. Der italienische Schauspieler mit den himmelblauen Augen bewies durchaus Vielseitigkeit, wurde aber immer wieder mit „Django“ in Verbindung gebracht. Das störte ihn zwar, dann fügte er sich aber doch. Zuletzt hat er im noch nicht veröffentlichten Film „Django lives“ (er lebt also) mitgewirkt. Und selbstredend übernahm er auch in Quentin Tarantinos „Django unchained“ eine kleine Rolle. Thomas Groß