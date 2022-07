Das Schöne am Älterwerden ist ja, dass auch die Erlebnisse und Begegnungen mehr werden, an die man sich zurückerinnern kann – jedenfalls so lange, wie das Gedächtnis verlässlich ist, was es, wie man weiß, so ganz ohnehin nie ist. Eine andere günstige Voraussetzung ist dabei, dass die Anlässe, an die man sich erinnert, angenehme waren. Viel Stoff zum Erinnern gibt es nun auch nach mehr als 30

...