Wer die Vergangenheit nicht mehr riechen kann und gewissermaßen stets gegen das olfaktorische Vergessen ankämpft, bekommt jetzt Hilfe: An der Universität Erlangen-Nürnberg, naheliegenderweise kurz FAU (Haha) genannt, will eine Chemieprofessorin namens Andrea Büttner die Düfte der Vergangenheit in einer Datenbank festhalten. Sie forscht im Rahmen des EU-weiten Projekts „Odeuropa“, wie die

...