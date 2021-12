Es mag sich für viele heute so anfühlen, als sei es an den Feiertagen nur darum gegangen, möglichst dauersatt zu sein. Aber zwischen Braten und Gebäck gab es auch Plätzchen, um sich mit Familie und Freunden auszutauschen. Da kam es neben dem üblichen Smalltalk und unumgänglichen Corona-Debatten vielerorts zu durchaus angebrachten Nachhilfestunden von der jüngeren Generation, vor allem in

...