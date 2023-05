Bleibende Fragen der Kunst

Archivbild des Gemäldes "Mona Lisa" von Leonardo da Vinci. Es könnte sich bei dem Gemälde um die Frau eines Kaufmanns aus Florenz in Italien handeln. Ganz sicher sind sich die Fachleute aber nicht. Das Bild hängt in einem Museum, dem Louvre, in Frankreich. Foto: EPA/ARCHIVES. Achtung: Honoarfrei nur für Bezieher des dpa-Kinderdienstes - zum Themenblock Leonardo vom 28.12.2008. +++(c) dpa - Nachrichten für Kinder+++ +++ dpa-Bildfunk +++

