Sie sind so einzigartig wie unser Fingerabdruck: Augenbrauen gibt es in unzähligen Variationen. Mal buschig wie ein verwilderter Vorgarten, zerzaust, als stünde sein(e) Besitzer(in) unter Strom, schmal, wie mit einem Zeichenstift gezogen (was manches Mal ja auch tatsächlich der Fall ist) – ganz zu schweigen vom Grad der Wölbung: kurvig, flach, oval. Es gibt endlos viele Varianten.

Und

...