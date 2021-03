Heute sei mal das Schreiben selbst unser Thema – näherhin das Verfassen einer Glosse, die nach geläufiger Meinung lustig sein muss, was derart viel Erwartungsdruck aufbauen kann, dass man gleich gar nicht mehr schreiben will. Die Glosse als solche! Sozusagen „an und für sich“ – eine Formulierung, die für Hegel Gütesiegel höchster geistiger Qualität war! Also voran mit Mut, sie erfordert einen

...