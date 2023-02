Was trägt man zu Damen-Sneakers, um trendy auszusehen? Schau dir fünf Modetipps an!

Ursprünglich wurden die beliebten Sneakers für Damen und Herren mit dem Gedanken an sportliche Aktivität und körperliche Betätigung entworfen. Im Laufe der Jahre wurden sie allerdings von immer mehr Modeschöpfern in ihre Kollektionen aufgenommen, mit der Absicht, diese Schuhe auch im Alltag tragen zu können. Mittlerweile sind Damen-Sneakers ein absolutes Must-have im Schuhschrank einer jeden Frau und werden mit fast allen Outfits kombiniert. Sie sind wahre Allrounder und inzwischen sogar businesstauglich geworden. Was kannst du zu Damen-Sneakers tragen, um trendy auszusehen? Es gibt jede Menge Möglichkeiten, und dieser Artikel erklärt dir die fünf wichtigsten.

1. Jeans und T-Shirt zu Sneakers – langweilig oder ein zeitloser Klassiker?

Du möchtest dich nach der neuesten Mode kleiden, dich aber gleichzeitig wohlfühlen? Dann sind Damen-Sneakers, Jeans und T-Shirts ein absolutes Muss. Auch wenn es nicht besonders originell erscheinen mag, ist diese Kombination nach wie vor angesagt. Jeans ist und bleibt der Lieblingsstoff. Und das aus gutem Grund – kann Jeans doch zu allen Farben getragen werden. Jeans ist zeitlos und steht für ein lässiges und cooles Outfit. Ganz besonders mit Sneakers sehen Jeans gleichzeitig sportlich und schick aus. Wem die Kombi Jeans-T-Shirt-Sneakers zu langweilig ist, kann das Outfit mit einer schicken Bluse oder einem bunten Blazer ganz einfach aufpeppen. Und wer dann noch ein stylishes Accessoire wie einen auffälligen Schal oder eine trendige Tasche dazu kombiniert, ist garantiert immer richtig angezogen.

2. Passen Sneaker zu Kleidern oder Röcken?

Früher wäre eine Kombination von sportlichen Sneakers für Damen mit betont femininen Kleidungsstücken wie Röcken oder Kleidern einfach undenkbar gewesen. Heute sind solche Outfits völlig normal. Namhafte Designer und Modehäuser fördern Mode im sogenannten Athleisure-Stil – darunter verstehen wir den Trend, elegante Kleidung und solche im Casual-Style miteinander zu kombinieren. Hab also ruhig den Mut, einmal ein mädchenhaftes Kleid nicht mit Pumps oder Ballerinas, sondern mit stylischen Sneakers zu kombinieren!

Hier gilt es jedoch, einige Dinge zu beachten. So dürfen Damen Sneakers, die zu Röcken oder Kleidern getragen werden, nicht allzu klobig sein. Außerdem sollten Kleid oder Rock nicht länger als wadenlang sein. So ist zwischen Saum und Schuh immer noch genügend Bein zu sehen. Eine solche optische Unterbrechung ist wichtig, damit Kleid oder Rock gut mit dem Sneaker harmonieren. Damen-Sneaker gibt es beispielsweise von MODIVO in allen erdenklichen Farben. Zum Rock oder Kleid solltest du allerdings am besten weiße Sneakers kombinieren. Dieser Look wirkt am leichtesten und weiblichsten, vor allem an sonnigen Tagen.

3. Sneakers zum Business-Outfit – passt das?

Klar passt das! Längst sind Sneakers businesstauglich geworden und können problemlos auch zum Kostüm oder Anzug getragen werden. Dies dürfte für viele Frauen eine Erleichterung sein, denn nicht jede kann in High Heels laufen. Mit einer eleganten Hose oder einem engen knielangen Rock in Kombination mit einer edlen Bluse und farblich passenden Sneakers bist du perfekt für das Büro angezogen. Ein tolles Outfit für den Arbeitsalltag ist auch die Kombi aus einem weit schwingenden Rock, einem Top und einem klassischen Blazer. Achte beim Business-Outfit aber bitte stets auf einen eventuellen Dresscode der Firma.

4. Wie kombiniert man Sneakers für Damen zu Hosen und Hosenanzügen?

Sneakers passen hervorragend zu eleganten Hosen und Hosenanzügen. Ein aktueller Modetrend ist es, sportliche Schuhe zu weiten Bundfaltenhosen zu tragen. Auch zu den gerade sehr angesagten Oversized Hosen für Damen passen die Allrounder. Wer alles richtig machen will, kombiniert zu diesem Outfit einen langen Mantel, der bis zum Knie reicht.

Sneakers können zu eleganter Kleidung richtig cool aussehen. © pixabay © NGDphotoworks (CCO Creative Commons)

Bereits seit einiger Zeit sind Hosenanzüge in knalligen oder in Pastellfarben angesagt wie noch nie. Während diese besonders gut ins Frühjahr und in den Sommer passen, greift die modebewusste Dame im Herbst und Winter eher zu klassischen Farben wie Schwarz, Anthrazit oder Dunkelblau. Gestylt mit coolen Sneakers und vielleicht noch einem schicken Tuch, wird aus dem eleganten Zweiteiler im Handumdrehen ein lässiger Casual-Look.

5. Welche Handtasche passt zu Sneakers?

Abschließend wollen wir nun noch auf ein wichtiges Accessoire für Damen eingehen: die Handtasche! Hier sind sie: die wichtigsten Handtaschentrends für den Herbst – was in keinem Kleiderschrank fehlen darf!

Sneakers + Shopping Bag

Zu einer geräumigen Shopping Bag passt eigentlich fast jeder Schuh – und so auch ein Damen-Sneaker. Du kannst sie sehr gut mit einer Oversized Hose, einer klassischen Jeans oder auch einem Kleid kombinieren. Dieses Outfit ergänzt ein langer Mantel sehr gut.

Sneakers + Minitasche

Diese Kombination ist etwas für besonders Modemutige. Auch wenn es auf den ersten Blick etwas merkwürdig klingen mag, aber die Kombination von sportlichen Schuhen und einer kleinen eleganten Handtasche kann sehr cool und lässig aussehen! Wenn du beim Verlassen des Hauses mit Telefon, Portemonnaie und Schlüsseln auskommst, solltest du ein solches Outfit unbedingt einmal ausprobieren!

Sneakers + Hobo Bag

Ein besonderer Hingucker ist die Hobo Bag. Der Name stammt vom englischen Wort „hobo“, was so viel wie „Landstreicher“ bedeutet. Inspiriert wurde dieser Name von dem Bündel, das Landstreicher oft mit sich herumtragen. Diese Bag ist leicht zerknittert und ähnelt einem Halbmond. Sie gehört zu den am meisten zu Sneakers getragenen Taschen. Besonders beliebt sind sie in neutralen Farben wie Schwarz, Beige oder Nude. Eine Hobo Bag, kombiniert mit Sneakers, einem Longmantel und Jeans ist das perfekte Outfit für einen Bummel in der City.

Sneakers + Baguette Bag

Auch eine stylische schmale Baguette Bag ist eine passende Ergänzung zu Sneakers für Damen. Damit bist du bei einem Treffen mit Freunden oder einem Stadtbummel garantiert richtig angezogen.

Sneakers +Gürteltasche

Besonders sportlichen jungen Damen und Fans von Streetwear wird eine Kombination von einer praktischen Gürteltasche und coolen Sneakers gut gefallen. Das Tolle an diesen wandelbaren Taschen ist, dass du sie auf verschiedene Arten tragen kannst, so beispielsweise um die Hüften oder quer über den Körper an einer Schulter.