Musiker, Politiker, Wissenschaftler: Über diese Menschen aus Mannheim wurde 2022 gesprochen

Wir bleiben bei einem Schauspieler, der in diesem Jahr allerdings als Klimaaktivist der „Letzten Generation“ in die Schlagzeilen gekommen ist. Raul Semmler, geboren in Jena, aufgewachsen in Berlin und nun wohnhaft in Mannheim, ist einer der Aktivisten, die sich in Mannheim und Heidelberg auf die Straßen geklebt haben, um für den Klimaschutz zu protestieren. Die „Letzte Generation“ hat es bundesweit bereits in die Schlagzeilen gebracht – oft werden nur die Folgen für den Straßenverkehr und negative Reaktion aus Politik und Gesellschaft behandelt. Im Interview hatte Semmler in diesem Jahr konkret die Forderungen der Aktivistengruppe erklärt.