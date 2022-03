Ab in den Frühling - fünf Mannheimer Grünanlagen ums Eck

02

Ein Urwald, nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt - das ist die Reißinsel. Der Industrielle Carl Reiß (1843–1914) wollte die damals noch Fasaneninsel genannte Halbinsel am Rhein nutzen, um Tonerde für Ziegeleien abzubauen- Er schenkte sie aber der Stadt mit der Auflage, sie so zu lassen, wie sie ist: ein Stück unberührte Natur, durchzogen von kleinen Seitenarmen des Rheins, ein idyllisches Vogelbrut- und Naturschutzgebiet. Umgeben ist es von einem Waldgebiet, in dem man mit dem stundenlang Rad oder zu Fuß unterwegs sein kann. Das schönste Ziel liegt ganz östlich: das Naturschutzgebiet "Silberpappel"ein Altrheinarm, an dessen Ufer Silber- und Korbweiden wachsen.