Weihnachtszauber in Q 6 Q 7: Buntes Programm – so schön wird die Adventszeit im Quartier

In Q 6 Q 7 herrscht Weihnachtsstimmung. Für die besinnlichen Tage hat sich das Quartier einiges einfallen lassen. Das gibt es dort alles zu erleben:

Freue Dich auf eine musikalische Vorweihnachtszeit, tolle Aktionen und exklusive Geschenkideen. Erfahre hier mehr:

Der Q 6 Q 7 - Musikwinter

Ein vielfältiges Programm dürfen die Besucher von Q 6 Q 7 beim „Musikwinter im Quartier“ erwarten. Unter der Leitung von Holger Bläß sorgen seit dem 27. November zahlreiche Walking Bands für eine besinnliche und weihnachtliche Stimmung im ganzen Gebäude. Die Termine im Überblick:

Samstag, 4.12.

Hayride Duo, Listen2

Samstag, 11.12.

Holger Bläß & Alena Möller, Stefanie Nerpel & Uwe Kröner

Samstag, 18.12.

Holger Bläß & Katia Belley, Sharova

Donnerstag, 23.12.

Holger Bläß & Steffen Foshag, Hulalanigirls

Heiligabend - Freitag, 24.12.

Holger Bläß & Eva Jeanette

Jeweils von 11 bis 15 und von 15 bis 19 Uhr

Und auch für die Kleinen ist gesorgt. So zieht Zauberclown Eugenio am 11. Dezember mit seinen Tricks und seiner Luftballon-Modellage in seinen Bann und der Weihnachtsmann kommt am 4. Dezember zu Besuch. Die Q 6 Q 7 Weihnachtsengel verzaubern am 6. Dezember die kleinen Besucher. Und mit den Q 6 Q 7-Bastelsets ist auch der vorweihnachtliche Spaß für Zuhause garantiert.

Musik und Lichterglanz

Das Quartett „Blechschaden“ aus Viernheim zaubert an allen Advents-Freitagen von 17 bis 18 Uhr mit böhmisch-mährischer Blasmusik, aber auch musikalischem aus Rock, Pop und Schlager vorweihnachtliche Stimmung an der großen, festlich geschmückten Tanne auf dem Münzplatz. Riesige Sterne, die beleuchtete Bühne und über 130.000 Lichtpunkte verwandeln den Münzplatz und das Quartier in eine bezaubernde Weihnachtswelt.

Schenken und Gutes tun

Kunstbegeisterte kommen dieses Weihnachten ebenfalls voll auf ihre Kosten. So präsentiert Fotokünstler Benedikt Hild sein jüngstes Projekt „Little Pfalz“ in einer Ausstellung. Wer Fan seiner Werke ist, kann sich dort mit Büchern, Kalendern oder anderen Souvenirs eindecken. Einen guten Zweck unterstützt der Künstler Benny Eichelsheimer. Dessen Q 6 Q 7 Kampagnenmotiv in Form eines kunterbunten Herzens und dem Wasserturm gibt es in limitierter Auflage als Poster zu kaufen. Alle Erlöse kommen der Kinderkrebs-Station des Uniklinikums Mannheim zugute.

Erfülle Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen des Katholischen Kinder- und Jugendheims St. Josef. Du findest die Wünsche am Wunschbaum, den das Q 6 Q 7 in Kooperation mit dem „Interact Club Mannheim“ und dem „Palazzo Mannheim“ im Basement des Quartiers (vor dm) aufgestellt haben.