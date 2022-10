Viele Wege führen ans Ziel

Wer das Wort Minigolf hört, denkt wohl als erstes an Anlagen, bei denen man viel Spaß haben kann, egal wie alt man ist. Lediglich das Warten an den Bahnen, die man nacheinander bespielen muss, ziehen die Partie oft unnötig in die Länge. Bei Mindgolf ist es anders. Zwar muss der Ball hier ebenfalls eingelocht werden, dennoch gibt es keine Phasen, an denen man Geduld aufbringen muss, bis andere Spieler weitergewandert sind. Denn hier gibt es keinen vorgeschriebenen Weg, um am Hindernis vorbei ins Ziel zu kommen, sagt Dennis Hylla, neben Christine Pradt, Geschäftsführer von The Mindgolf Mannheim. Den müsse man sich selbst suchen. „Es gibt mehrere Wege um ins Ziel zu kommen“, erklärt er. „Theoretisch geht jede Bahn mit nur einem Schlag.“

Digitales Einchecken

© The Mindgolf Mannheim

Wie einem das gelinge, sei egal. Dafür dürfen die Bahnen ebenfalls im Unterschied zum Minigolf – betreten und erstmal ausgiebig inspiziert werden. Ein weiterer Unterschied ist das Plastikarmband, das jeder Spieler als erstes an Armgelenk geschnallt bekommt. Das bunte Accessoire sieht zwar ein bisschen aus wie eine Kinderuhr, enthält aber einen Sensor zum digitalen Einchecken. An jeder Bahn steht ein Monitor zum Einchecken sowie am Ende zur Eingabe der Schlagzahl. Zettel auf einem Klemmbrett, wie beim Minigolf üblich, braucht man hier nicht. Der Punktestand wird aus dem jeweiligen Schwierigkeitsgrad errechnet und leuchtet auch auf einer großen Wandtafel auf.

Spielen mehrere Gruppen gleichzeitig, können sie sich so miteinander vergleichen. An einem Touchscreen-Portal ist dann der Name aller Spieler einzugeben, bis zu sechs sind pro Gruppe erlaubt. Danach erscheint auf dem Schirm: „Du kannst loslegen, viel Spaß!“ Die verschiedenen Bahnen sind vielseitig und ebenfalls so farbenfroh wie das Armband. Schnell befindet man sich in verschiedenen Welten, von Game of Thrones, Monopoly, Schach oder Roulette-Tisch. Auch Captain Jack Sparrow aus „Fluch der Karibik“ und ein rothaariger Clown wie aus dem Thriller „Es“ lassen grüßen. Ein Flipper sowie die Pac-Man-Bahn sorgen für bitter-süße Nostalgiemomente. Zudem gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Der „Eiserne Thron“ aus „Game of Thrones“ etwa hat den Grad 5.

© The Mindgolf Mannheim

Auch wenn der Sport, was die Regeln angeht, lockerer ist, als beim Minigolf sind: Wer spielen möchte, sollte auf das richtige Schuhwerk achten. Zur Schonung des Filz- und Teppichbelags sind Sportschuhe eine gute Idee, hochhackige Absätze eher nicht. Während es in den USA oder Australien Mindgolf schon länger gibt, ist die Mannheimer Anlage die erste in Deutschland. Auf die Idee gekommen, eine Mindgolf-Anlage zu eröffnen, ist Hylla durch Sven Eßwein, einen Stammkunden des Soccercenters von Pradt, dessen Geschäftsführer er ist. Eßwein, dessen Firma auf Indoor-Attraktionen spezialisiert ist, erzählte Hylla davon. Da der etwas Neues für einen seitlichen Teilbereich – dort waren früher zwei Minispielfelder, die kaum noch genutzt wurden – suchte, war er sehr interessiert. Also flog er ins griechische Thessaloniki und ließ sich dort fünf Bahn-Prototypen zeigen. „Das hat mich sehr fasziniert“, erzählt er. Nun hat Hylla in der Halle zwischen Carl-Benz-Stadion und Luisenpark diese Mindgolf-Anlage eröffnet. Eigentlich hätte die Anlage schon Ende vergangenen Jahres fertig sein sollen. Aber weil es da und dort etwas hakte, ist sie erst im Frühling eröffnet worden. Jetzt tummeln sich dort Groß und Klein, um ihre Kräfte zu messen.

© The Mindgolf Mannheim

Ungezwungene Perspektive

Ausgerüstet mit Schläger und Bällen, kann es auch schon losgehen mit dem spaßigen Einlochen. Und ob Clown, Pirat oder Pac-Man, mit etwas Geschick, einer großen Portion Freude und vor allem ohne Wartezeit, können Spieler Minigolf mal aus einer anderen, ungezwungeneren Perspektive kennenlernen.

The Mindgolf Mannheim

Theodor-Heuss-Anlage 17

68165 Mannheim

the-mindgolf-mannheim.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 15 bis 21.30 Uhr (letzter Einlass); Freitag 15 bis 22.30 Uhr (letzter Einlass); Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 bis 22.30 Uhr (letzter Einlass)