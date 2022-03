Sicherer Arbeitsplatz mit Aussicht

rnv: Kolleginnen und Kollegen für die Verkehrswende gesucht! / Job-Speed-Dating am 19. März in Heidelberg

Mit mehr als 2300 Beschäftigten befördert die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) jeden Tag mehr als eine halbe Million Fahrgäste durch ihr Verkehrsgebiet zwischen Pfälzerwald und Odenwald. Sie entlastet dabei Straßen und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz, zu sauberer Luft und weniger L rm auf den Straßen und in den Städten.

Dass sich die Menschen in der Region auch in Krisenzeiten auf das Unternehmen verlassen können, das zeigt die rnv gerade auch in der Corona-Pandemie. Denn trotz Pandemie stehen vor dem Hintergrund der Verkehrswende die Zeichen auf Wachstum und Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Und der Bedarf nach qualifiziertem Personal wächst. Um diese Mission zu erfüllen, braucht es engagierte und motivierte Menschen, die in der Region etwas bewegen und zur umweltfreundlichen und innovativen Mobilität beitragen wollen.

rnv als Arbeitgeber – attraktiv und krisensicher

Keine Lust mehr aufs Büro? Die rnv macht’s möglich, denn das Unternehmen ist ständig auf der Suche nach Verstärkung im Fahrdienst. Ob Fachkräfte. oder Quereinsteiger – Bus-und Straßenbahnfahrerinnen und -fahrer stehen nicht still, übernehmen Verantwortung und bringen gemeinsam mit der rnv die Menschen in der Region umweltfreundlich voran. Zu den vielen guten Gründen, sich bei der rnv zu bewerben, zählen unter anderem tarifvertragliches Gehalt und Sozialleistungen, vielfältige Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, ein Modell für altersgerechtes Arbeiten für Ältere ab 55 Jahre, Gesundheitsförderung, Betriebssport, Mitmachprojekte für die gesamte Belegschaft und vieles mehr.

Darüber hinaus finden BewerberinnenundBewerberbei der rnv etwas, das in Zeiten, in denen viele Wirtschaftszweige aufgrund der Corona-Pandemie stark unter Druck geraten, besonders wichtig ist: Einen sicheren Arbeitsplatz mit Aussicht und individueller Entwicklungsmöglichkeit!

Bewährtes Format: Das Job-Speed-Dating!

Um qualifizierte und zuverlässige Arbeitskräfte zu gewinnen, setzt das größte Verkehrsunternehmen der Region bereits seit einigen Jahren unter anderemauf ein innovativesunderfolgreiches Format: Das Job-Speed-Dating!

Nach 2019 und 2021 können Jobinteressierte bereits zum dritten Mal den potenziellen Arbeitgeber rnv direkt und unkompliziert auf der Strecke persönlich kennen lernen: Mit einer Straßenbahn geht es dieses Mal in einem Rundkurs durch Heidelberg. Dabei können etwa alle 15 bis 20Minuten Fahrgäste ab der Haltestelle Bismarckplatz für neue Gespräche einsteigen. Die „Arbeitgebermarkenbahn“ der rnv fährt am Samstag, 19. März, jeweils zwischen 13 und 15 Uhr sowie 16 und 18 Uhr. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rnv warten in der Bahn, um Fragenzubeantworten, Einblicke in Ausbildungs- und Arbeitsbereiche zu geben und einen ersten Blick in mitgebrachte Bewerbungsunterlagen zu werfen. Vor Ort werden dann bereits Termine für Vorstellungstests und -gespräche vereinbart, wenn alles passt.

Sicher unterwegs

Auch während des Job-Speed-Datings ist eine Fahrt im ÖPNV nur für geimpfte, genesene oder aktuell getestete Fahrgäste möglich (3G). Gültig sind sowohl PCR-Tests als auch Antigen-Schnelltests. Diese dürfen maximal 24 Stunden alt und müssen durch eine zugelassene Stelle dokumentiert sein. Der 3G-Nachweis wird bei Einstieg in das Fahrzeug kontrolliert. Es besteht weiterhin Maskenpflicht. In Baden-Württemberg muss im ÖPNV seit Ende Januar bis auf weiteres eine FFP2-Maske getragen werden. pr

Weitere Veranstaltungstermine im März

Um über Jobmöglichkeiten zu informieren und möglichst vielen Interessierten die Chance eines ersten Kennenlernens zu geben, gastiert zudem der Arbeitgebermarkenbus der rnv am 11. und 12. März in verschiedenen Orten der Region:

11. März, 11 bis 14 Uhr: Heidelberg , Universitätsplatz (Nähe Fußgängerzone)

, Universitätsplatz (Nähe Fußgängerzone) 11. März, 16 bis 19 Uhr: Viernheim , Stadtplatz RNZ/Kinopolis

, Stadtplatz RNZ/Kinopolis 12. März, 11 bis 14 Uhr: Ludwigshafen , Berliner Platz (Nähe Henny-Roos-Passage)

, Berliner Platz (Nähe Henny-Roos-Passage) 12. März, 16 bis 19 Uhr: Mannheim, Kapuzinerplanken (O6)

Darüber hinaus findet am 9. April ein Job-Tag auf dem Mannheimer Betriebshof in der Möhlstraße statt. Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen stehen unter www.rnv-online.de/job-speed-dating und www.rnv-online.de/fahrdienst zu Verfügung.

Natürlich sucht die rnv jederzeit auch Verstärkungin anderen Unternehmensbereichen und Berufsfeldern. Aktuelle Ausschreibungen für die technischen und kaufmännischen Tätigkeiten unter www.rnv-online.de/stellenangebote.