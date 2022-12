Perfekte Ergänzung für den perfekten Service

Rollladen Müller GmbH und KAGEMA Fenstertechnik: Ab 1. Januar 2023 übernehmen Inhaberin Angelika Böhm und Sohn Danny Helmling die Geschäftsführung für beide Betriebe

Mannheim. Mit Leidenschaft sind die Handwerkprofis der Rollladen Müller GmbH und der KAGEMA Fenstertechnik GmbH für ihre Kunden im Einsatz. Zwei echte Traditionsbetriebe aus dem Mannheimer Norden, die mit persönlicher Beratung und einem klaren Fokus auf Qualität und Service erfolgreich dem schnelllebigen Internetzeitalter trotzen.

Seit drei Jahren gehen beide Betriebe einen gemeinsamen Weg und ergänzen sich auf perfekte Weise. Davon profitieren vor allem die Kunden, die bei Rollladen Müller und KAGEMA Fenstertechnik ein breitgefächertes Angebot rund ums Haus vorfinden: Rollläden und Jalousien für alle Einsatzgebiete, Markisen, Überdachungen, Sonnenschutz, Schall- Blend- und Sichtschutz. Modernste Materialien und Technologien werden eingesetzt, wenn es um Verdunkelung, das Abhalten von Insekten und Klimaschutz geht. Klappläden und Pergolen zählen zum Spezialgebiet. Perfekt ergänzt wird das Angebot durch die im eigenen Haus produzierten hochwärmedämmende Fenster und Türen, die einen wichtigen Beitrag zur Einsparung von CO2- Emissionen und Heizkosten leisten. Aber auch Garagen- und Hoftore sowie „smarte“ Lösungen für die Hausautomatisierung zählen zum Repertoire – alles in Maßarbeit gefertigt. Die betriebseigene Werkstatt erfüllt auch knifflige Sonderwünsche; zügig und zuverlässig arbeitet der von Kunden geschätzte Reparaturdienst.

Ab 1. Januar 2023 werden nun beide Betriebe von Inhaberin Angelika Böhm und ihrem Sohn Danny Helmling geleitet. „Wir freuen uns schon darauf, die Herausforderung anzunehmen“, so Angelika Böhm, die bereits seit zehn Jahren Geschäftsführerin der Rollladen Müller GmbH ist. Sie weiß auch um die Werte, die ein familiengeführtes Unternehmen so erfolgreich machen: Tradition, Nachhaltigkeit und Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das wird in beiden Betrieben gelebt. Das Augenmerk liegt dabei vor allem auf der Förder-ung des Handwerks. Rollladen Müller und KAGEMA Fenstertechnik beschäftigen hoch qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter. In beiden Unternehmen besteht ein großes Interesse, langjährige Mitarbeiter weiter zu qualifizieren und neue Mitarbeiter bestmöglich auszubilden – sowohl im handwerklichen, als auch im kaufmännischen Bereich.

Mit dem künftigen Geschäftsführer Danny Helmling wird nun bereits die fünfte Generation Verantwortung für die Mitarbeiter und Kunden des Familienbetriebs übernehmen. Mit Meistertiteln in beiden Kernbereichen, als Glaser mit Fachrichtung Fensterbau sowie Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker, ist Danny Helmling dafür auch bestens gerüstet.



Die Allianz der beiden Betrieben bedeutet geballte Kompetenz mit eigener Produktion – so kann häufig viel schneller als andere reagiert werden. Zudem sind die beiden Teams als Teil des Fachhändler-Netzwerks „Somfy Expert“ äußerst fachkundig und exzellente Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Elektrifizierung von Rollläden, Fenster, Türen & Co.



„Beide Firmen zusammen sind nun schon über 200 Jahre alt. Wir sind bereit für die nächsten 200 Jahre“, macht Böhm deutlich. „Über Handwerker, die uns auf diesem Weg in unserem starken Team unterstützen möchten, würden wir uns sehr freuen! Schreiben Sie gerne eine Bewerbung an info@rollladen-mueller.de.“



Rollladen Müller GmbH

Viernheimer Weg 76a

68307 Mannheim

Telefon 0621 32 22 80

info@rollladen-mueller.de

www.rollladen-mueller.de



KAGEMA Fenstertechnik GmbH

Viernheimer Weg 74b

68307 Mannheim

Telefon 0621 77 77 00

fenster@kagema.de

www.kagema.de