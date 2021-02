Mannheim. Sich Kümmern – wie viel Zeit nimmt das in unserem Alltag ein? Und tut es uns nicht auch selbst gut, wenn wir uns um jemanden kümmern? Das Nationaltheater Mannheim (NTM) hat sich auf die Fahne geschrieben, selbst sogenannte Care-Arbeit zu leisten und dafür ein Online-Format mit dem Namen „Zoom gemacht! – Der digitale Salon“ initiiert.

Interessierte Bürger können sich dort untereinander austauschen. Gastgeberinnen der Reihe sind wechselnde Akteure des NTM, moderiert wird sie von den NTM-Bundesfreiwilligendienstleistenden Rejana Rempfer (Bereich Oper) und Nico Ahlers (Bereich Schauspiel).

Bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 24. Februar, sprechen die Gastgeberinnen Kerstin Grübmeyer, Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin Schauspiel sowie Isabella Wehdanner, Assistentin der Intendanz, also über Care-Arbeit: Sie schneiden an, dass Kümmer-Arbeit, etwa in Altersheimen und in der Pflege, schlecht bezahlt wird und dass Frauen nach der Familiengründung meist mehr Arbeiten im Haushalt übernehmen. Auch, dass viele Frauen, die in Teilzeit arbeiten, Gefahr laufen, später in Altersarmut zu geraten, thematisieren die Kulturschaffenden.

Gedankenaustausch in Kleingruppen

„Aber wir wollen nicht nur gesellschaftspolitisch über Care-Arbeit sprechen, sondern das Thema auch an unseren Alltag anbinden“, stellt Grübmeyer vor allen dreißig, bislang noch eher passiven, Zuschauern klar. Die Teilnehmer werden daraufhin – die Technik der genutzten Online-Plattform ermöglicht es – in Kleingruppen unterteilt. Unter Anleitung überlegen die Teilnehmerinnen: Wo wird eigentlich überall Care-Arbeit geleistet? Recht schnell ist klar: zuhause natürlich, in Krankenhäusern und Altenheimen, bei der Tafel – aber leistet nicht eigentlich auch ein Kneipenwirt seinen Gästen Fürsorge? Auch die Frage, ob die Coronakrise Care-Arbeit sichtbarer gemacht hat, kommt auf. Ein Teilnehmer konstatiert klug: „Durch Corona nimmt das Leid in der Gesellschaft zwar zu – aber andererseits gerät es aus dem Blick.“

Die interaktiven Phasen bei „Zoom gemacht!“ wechseln sich mit klassischen Gesprächsrunden ab, in denen die Teilnehmer bloße Zuschauer sind. Sympathisch durch den Abend führen die junge Moderatorin und der junge Moderator; ein virtuelles Anstoßen zu Beginn, eine vorab gedrehte Reportage und ein Abschiedssong lockern auf und mildern die „Zoom-Fatigue“, also die Müdigkeit, die sich beim Besprechen gesellschaftlich relevanter Themen über Videokonferenzen schnell einstellt.

Die Premiere des Formats regt zum Nachdenken an, das Thema wurde anschaulich aufbereitet. In zwei Wochen, am 10. März um 19 Uhr, wird der digitale Salon fortgesetzt – dann zu einem ebenso brisanten Thema: „Flucht und Asyl“.

Mehr Infos zu „Zoom gemacht! – Der digitale Salon“ finden Sie auf der Homepage des Nationaltheaters Mannheim. Anmeldungen zu den Veranstaltungen sind per Mail an ntm.zoomgemacht@mannheim.de möglich.