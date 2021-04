Rätselserie „Erkennen Sie Mannheim?“ – Die Auflösung von Folge 177

In der Folge 177 unserer Serie "Erkennen Sie Mannheim" war das Hotel Weber an der B 44 in Sandhofen gesucht. Leser und Leserinnen erinnern sich an den Ort in den 50er oder 60er Jahren.

