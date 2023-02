Lebens- und liebenswert: Ellwangen an der Jagst ist eine der 18 Kleinstadtperlen im Ländle

(djd-p). Unverfälschte, lokaltypische Erlebnisse, Geheimtipps abseits der klassischen Sehenswürdigkeiten: Die 18 „Kleinstadtperlen“ in Baden-Württemberg sind wunderbare Reiseziele für Genussfans. Eine dieser ausgezeichneten Kleinstadtperlen, in der es besondere Schätze zu entdecken gibt, ist Ellwangen an der Jagst.

Stadt der Pferde und der Kirchen

Bei einem Streifzug durch die Ellwanger Straßen und Gassen spürt man auf Schritt und Tritt das historische Ambiente und die geistliche Vergangenheit der über 1.250 Jahre alten Stadt. Barocke Bauwerke wie das stattliche Palais Adelmann und das ehemalige Spital zum Heiligen Geist prägen Ellwangen. Alte Stiftsherrenhäuser mit geschwungenen Giebeln säumen den großzügigen Marktplatz, auf dem sich die Basilika St. Vitus direkt neben der evangelischen Stadtkirche erhebt. Bei einer Entdeckungstour fallen fantasievoll gestaltete Pferdeskulpturen ins Auge - als Pferdestadt hat Ellwangen eine lange Tradition. Mit dem Kalten Markt findet hier alljährlich einer der ältesten Pferdemärkte in Süddeutschland statt.

Viel sehen auf kurzen Wegen - auch das ist ein Kennzeichen der Kleinstadtperlen: Und so ist es von der Altstadt nicht weit hinauf zum fürstpröpstlichen Schloss mit seinem schönen Arkadeninnenhof und sehenswerten Museum. Schnell erreicht ist überdies die bekannte Wallfahrtskirche Schönenberg, der wohl schönste Barockbau Ellwangens. Hier gelangen Sie zu einer virtuellen Stadtführung, auf der Sie interessante Details über die Ellwanger Stadtgeschichte erfahren und Bauschätze von innen erkunden können.

Entdecken und genießen

In puncto Einkaufen und Essen zeigt sich die Kleinstadtperle ebenfalls von ihrer Schokoladenseite. In den Stiftsherrenhäusern der Altstadtgassen befinden sich oft liebevoll eingerichtete inhabergeführte Geschäfte abseits vom Mainstream. Raritäten erwarten Sie zum Beispiel im Laden des deutschlandweit bekannten Ellwanger Antiquitätenhändlers Albert Maier, eines der Experten aus der TV-Sendung "Bares für Rares". Haben Sie Lust auf frische regionale Produkte und einen Plausch mit Einheimischen? Am Mittwoch und Samstag trifft man sich auf dem Wochenmarkt und am Freitag beim Bauernmarkt. Ein kulinarischer Höhepunkt des Jahres sind die Ellwanger Wildwochen, wo Sie in den Restaurants mit heimischen Wildspezialitäten verwöhnt werden. Überhaupt lässt es sich in Ellwangen hervorragend schlemmen. Die Dichte an Lokalen ist hoch - reich verzierte und kunstvoll geschmiedete Wirtshausschilder weisen auf die lange Tradition der Gastronomie hin.

Die Natur gleich ums Eck

Auch auf Naturerlebnisse müssen Sie in Ellwangen nicht verzichten. Die malerischen Landschaften der Schwäbischen Ostalb, in die das Stadtjuwel eingebettet ist, gelten als Geheimtipp für Wander- und Radfans - und mit dem Ellwanger Seenland liegt ein echtes Wasserparadies vor der Haustür. Die Broschüre "Ellwangen Sehen - Entdecken - Erleben", die Sie hier direkt herunterladen können, verrät Ihnen, was es sonst noch zu erleben gibt - von Besuchen im Alamannenmuseum oder dem Sieger Köder Museum bis hin zum "Sommer in der Stadt" mit buntem Veranstaltungsprogramm.