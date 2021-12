Geschenke für Weihnachten - das sind die Tipps von Kultur-Ressortleiter Stefan M. Dettlinger

Mannheim. Literatur, Musik oder Filme: Redakteurinnen und Redakteure des "MM" präsentieren Geschenketipps, die für den Kopf, tiefere Einsichten, den Bauch, die Sinne oder das Herz geeignet sind. Die heutigen Empfehlungen sind von Kultur-Ressortleiter Stefan M. Dettlinger.

... für den Kopf

© wbg Academic

Slavoj Zizek:

„Sex und das verfehlte Absolute“

(wbg Academic. 592 S., 50 Euro)

Der Titel trügt, denn Aufmerksamkeit heischend führt er mit dem S-Wort in die Irre. Dahinter verbirgt sich indes harte Kopfarbeit. Zizeks „Exkurs über den dialektischen Materialismus“ schlägt einen weiten, aufregenden und immer spannenden antikapitalistischen Bogen von Kant und Hegel bis in die Gegenwart. Es sei wie Sokrates auf Drogen, so ein Kritiker. Sex, Gott und die Welt, das alles ist Teil des Trips.

... für tiefere Einsichten

© Luchterhand

Juli Zeh:

„Über Menschen“

(Luchterhand. 416 S., 22 Euro)

Über Menschen schreibt Juli Zeh. Man kann im Titel Nietzsches „Übermenschen“ riechen. Von dem handelt aber dieser allzu menschliche Roman nicht. Im Gegenteil: Zeh lotet auf spannende Weise die Grauzonen des Lebens aus. Eine Berlinerin zieht ins Brandenburgische und trifft auf einen Nazi, der sich nach und nach als liebenswürdig erweist, aber: Nazi bleibt Nazi. Was ist zu tun? Das Leben bleibt eine Baustelle …

... für den Bauch

© Suhrkamp

Marie NDiaye:

„Die Rache ist mein“

(Suhrkamp. 236 S., 22 Euro)

Die erste schwarze Prix-Goncourt-Preisträgerin Marie NDiaye erzählt hier auf thrillerartige Weise von einer jungen Anwältin, die sich im eiskalten Bordeaux in dunklen Erinnerungen, wilden Fantasien und purer Paranoia verheddert. Die teils mysteriösen, fast Poe’schen Stimmungen und Ereignisse erzählt NDiaye mit frappierender Selbstverständlichkeit und lotst uns so in einen magischen Sog. Achtung: Suchtgefahr!

... für die Sinne

© Unit Records

Black Project: „Epic Wonderland“ (Unit Records) Rockig, psychedelisch und (atmo)-sphärisch: Die Mannheimer Jazzrocker Black Project gehen mit „Epic Wonderland“ und dem Artwork des Landauer Malers Rainer Steve Kaufmann ein Wagnis ein: Sie kooperieren mit dem Frauenchor 4X4. Das Ergebnis ist eine spannende Fusion-Scheibe, die in ihren besten Momenten klar und rockig spricht. Mit dem Stück „Die Wand“ nach Strauss’ Alpensinfonie ist ein echter Trip ins Hochgebirge der Fantasie gelungen. ... für das Herz

© Sony