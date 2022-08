Genuss trifft Lebensfreude

„Wenn ich etwas mache, dann mache ich es aus Überzeugung“, sagt der Mannheimer Star-Comedian Bülent Ceylan. Den gleichen Anspruch hat die Winzergenossenschaft Schriesheim an sich und ihre Arbeit. Da bot es sich an, gemeinsam etwas ganz Besonderes zu schaffen – und so entstand der „Bülent Blanc“, ein Weißwein, der die Handschrift des Comedians trägt und dessen Geschmack trifft, gleichzeitig aber auch die Qualität des Weingebiets an der Badischer Bergstraße widerspiegelt. Ein Cuvée aus den Rebsorten Weißburgunder, Rivaner und Souvignier Gris. „Angefangen bei der Cuvéetierung bis zur Etikettenauswahl wurden die einzelnen Schritte von Bülent Ceylan begleitet“, erklärt Manuel Bretschi, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Schriesheim, der sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis ist.

Der „Bülent Blanc“ ist das neue Aushängeschild der Winzergenossenschaft. Das Weingebiet im Herzen der Badischen Bergstraße hat aber seit jeher edle Tropfen mit Spitzenqualität zu bieten. Weinbau findet hier bereits seit über 1000 Jahren statt. Ein warmes Klima, steile Lagen und vielfältige Böden belohnen die Schriesheimer Winzer Jahr für Jahr mit ausdrucksstarken Weinen.

„Wir bewirtschaften unsere Weinberge mit Hingabe, Respekt vor der Natur und auch mit ein wenig Stolz“, erklärt Bretschi und ergänzt: „Für uns Schriesheimer Winzer ist guter Wein gleichbedeutend mit Genuss und Lebensfreude.“ Zwischen Dossenheim und dem Hirschberger Ortsteil Großsachsen liegt die 130 Hektar große Anbaufläche.

„Hier fängt Deutschland an, Italien zu werden“, soll Kaiser Joseph II. im Frühjahr 1764 bei einem Besuch an der Badischen Bergstraße begeistert ausgerufen haben. Die Region begeistert mit einer geologischen Vielfalt auf kleinstem Raum: Löss, Granit und Buntsandstein bilden den Grundstein für das Terroir. Mit über 1600 Sonnenstunden bringt die Badische Bergstraße charakterstarke Weine hervor. Der Odenwald schützt dabei vor kalten Ostwinden und sorgt für ausreichend Niederschlag. Und so entstehen jedes Jahr besondere Weine – einer davon mit dem prominenten Paten Bülent Ceylan.

lu/pr

Winzergenossenschaft eG

Schriesheim

Heidelberger Straße 3, 69198 Schriesheim, Telefon: 0 62 03 / 6 15 60

mail@wg-schriesheim.de

www.wg-schriesheim.de