Freies Fliegen sorgt für Hochgefühle

Neueröffnung: Ab Donnerstag, 18. November, ist Indoor Skydiving in Viernheim möglich. Das Erlebnis des freien Fliegens ist auch eine perfekte Geschenk-Idee – zum Beispiel zu Weihnachten.

Am Donnerstag, 18. November, ist es endlich so weit: Die Region ist um ein weiteres Highlight reicher, denn dann hat das Indoor Skydiving in Viernheim eröffnet. In unmittelbarer Nähe zum Rhein-Neckar-Zentrum können Menschen in einem Windkanal erleben, wie sich der freie Fall bei einem Fallschirmsprung aus 4000 Metern Höhe anfühlt. Sie heben ab und erleben Hochgefühle.

In der verglasten Flugkammer darf bereits ab einem Alter von vier Jahren geflogen werden. Ein unvergesslicher Spaß, der jede Menge Adrenalin in einer sicheren Umgebung garantiert. Der Viernheimer Indoor Skydiving-Windtunnel simuliert durch einen bis zu 250 km/h schnellen Luftstrom den freien Fall wie bei einem realen Fallschirmsprung aus mehreren Tausend Metern Höhe. In der verglasten Flugkammer der professionellen Freifall-Simulation können die Fluggäste das unvergleichliche Gefühl des freien Fliegens erleben.

Für Einsteiger und Profis

Wer das freie Fliegen einmal ausprobieren möchte, für den ist sicherlich ein Einsteiger-Paket genau das Richtige. Bei zwei adrenalingeladenen Flügen frei im Luftstrom, kann man auf den Geschmack kommen und das neue Event einmal ausprobieren. Die Flugzeit ist länger als bei „echten“ Fallschirmsprüngen. Solch ein kleines Einsteiger-Paket ist ein Gesamterlebnis von rund 90 Minuten. Aber auch wer erfahrener Fallschirmspringer mit hunderten von Sprüngen ist, gerade erst seine AFF-Prüfung absolviert hat, sich auf die AFF vorbereitet oder schon Tunnel-Erfahrung besitzt: Im Viernheimer High-Tech-Windtunnel kann jeder von dem turbulenzfreien und gleichmäßigen Luftstrom profitieren und jederzeit wetterunabhängig trainieren und die eigenen Flugfähigkeiten verbessern.

Gruppen-Events, Feiern und perfektes Geschenk

Natürlich gibt es auch spezielle Angebote für Gruppen. So kann man das besondere Erlebnis mit Freunden teilen oder zusammen mit der Familie oder Kollegen beim Indoor Skydiving feiern – ob Junggesellenabschied oder (Kinder-)Geburtstag, zusammen mit Freunden oder der Familie. Das einzigartige Gefühl des Fliegens in der Gruppe zu erleben bleibt unvergesslich. Darüber hinaus ist es möglich, den Windtunnel exklusiv für Firmen- und Privat-Events anzumieten. Außerdem ist ein Gutschein für einen freien Flug auch eine tolle Geschenkidee – zum Beispiel zu Weihnachten. Besondere Erlebnisse stauben schließlich nicht im Regal ein und hinterlassen bleibende Erinnerungen.

Know-how aus Deutschland

Mit über zehnjähriger Erfahrung im Bau von Windkanälen bringt die Indoor Skydiving Germany Group aus dem nordrhein-westfälischen Gladbeck ihr ganzes Know-how und die neueste Windtunneltechnologie ‚Made in Germany‘ nach Südhessen. Gemeinsam mit Partnern vor Ort in der Rhein-Neckar-Region ist in einem Jahr Bauzeit ein Freizeit-Highlight der Extraklasse entstanden.

Die neueste Generation der ISG-Windkanäle verfügt über eine Flugkammer, die auf sechs Metern Höhe verglast ist und zeichnet sich unter anderem durch ihre hohe Energieeffizienz sowie eine komplette Geräuschreduktion der Antriebsventilatoren aus. Das Erlebnis des Fliegens im Windkanal ist ab einem Alter von vier Jahren möglich und erfordert kein außergewöhnlich hohes Fitnesslevel der Teilnehmer. Einsteigern stehen dabei Instruktoren zur Seite, die Hilfestellung leisten und für die nötige Sicherheit sorgen.