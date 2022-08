engelhorn Mode im Quadrat: Stylischer Schulbeginn - die Modetrends für Kids im Herbst 2022

Bald geht für viele Kinder der Ernst des Lebens weiter beziehungsweise los – die Schule. Doch neben den passenden Utensilien dürfen auch neue Outfits nicht fehlen. Der Herbst 2022 hat für die Jungen und Mädchen für jede Gelegenheit praktische und gleichzeitig stylische Kleidung zu bieten. Die aktuellen Trends für modebewusste Kids gibt es im neuen Prospekt von engelhorn Mode im Quadrat unter (Link) oder direkt im Store.



Lust auf Abenteuer? Für jede Alltagssituation passend gekleidet sind Jungs in diesem Herbst mit Sweatshirts in angesagten Mustern wie dem Camouflage-Print oder mit coolen Aufdrucken. Alles in gedeckteren, auf die Jahreszeit abgestimmten Tönen. Diese können zusätzlich noch über eine Kapuze verfügen. Dazu kombiniert werden lässige Jeans und Sneaker – perfekt, um dem Bewegungsdrang nachzugehen. Bei Mädchen ist der Camouflage-Look im Herbst auch angesagt, aber auch kräftige Farbtöne wie rosa oder orange gehören bei ihnen in den Kleiderschrank. Kleider kombinieren angehende Fashionistas sportlich mit Sneakern oder rockig mit Boots – je nach Lust und Laune. Aber auch weite Jeans sowie Pullover und Sweatshirts dürfen nicht fehlen. An kühleren Herbsttagen greifen die Kids dann noch zu wärmenden Westen oder Steppjacken.

Das passende Schuhwerk ist für Kids besonders wichtig, schließlich sollen die noch wachsenden Füße richtig geschützt werden. Für jede Herausforderung gibt es bei engelhorn Mode im Quadrat das richtige Modell: Vom angesagten Sneaker über stylische Boots, gefütterte Gummistiefel bis hin zu Lauf-, Freizeit- und Fußballschuhen von Marken wie Adidas, Nike oder Tommy Hilfiger gibt es eine große Auswahl.



Für viele ist der Sportunterricht das Lieblingsfach in der Schule. Um dort zu Höchstleistungen fähig sein zu können, ist aber die richtige Sportbekleidung nötig. Mädchen greifen dabei zu unifarbenen T-Shirts und Tights, die in Mustern wie Camouflage, gepunktet oder mit Streifen daherkommen. Jungs hingegen greifen zu schlichten Jogginghosen und T-Shirts. So gekleidet kann gemeinsam gesportelt werden. Und auch für den Schulausflug in die Natur gibt es stylische Regenjacken und Fleecepullover.



Alles für Dino-Fans

Am Freitag und Samstag, 2. und 3. September, wird es wild bei engelhorn Mode im Quadrat: Dann verwandelt sich die Kinderabteilung im Untergeschoss jeweils von 12 bis 16 Uhr in eine Urzeit-Welt und die kleinen Abenteurer können auf den Spuren der Dinosaurier wandeln! Glitzer-Tattoos, eine Mal- und Bastelstation und die „Jurassic World“-Fotobox sind nur einige der Highlights. Passend zum bevorstehenden Schulstart gibt es auch coole Schulutensilien wie Schreibetui, Schulranzen und Brotzeitdose zu kaufen. So ausgestattet kann die Schule starten.



Die Trends für die Herbst-Saison 2022 gibt es im aktuellen Online-Prospekt von engelhorn zu entdecken oder direkt im Store vor Ort.



